عشائر كفرخال تحذر من الزج باسم الاميرة بسمة بمخطط عدم الاستقرار بالمملكة

استنكرت عشائر كفرخال التي تنتمي اليها الأميرة بسمة بني أحمد العتوم زوجة الأمير حمزة بن الحسين، تصريحات نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي للزج باسم الاميرة بسمة فيما جرى من أحداث داخل المملكة الأردنية.

وعبرت عشائر كفرخال في بيان أصدرته في ساعة متأخرة مساء أمس الاثنين، عن استغرابها الشديد من تصريحات الصفدي التي احتوت غمزا ولمزا ضد الأميرة بسمة لا يلق بدولة مؤسسات تتخذ من سيادة القانون منهجا.

وقالت: إننا نرفض رفضا قاطعا أي ادعاءات أو تلميحات لتواصل سمو الأميرة مع أي جهات داخلية كانت أم خارجية لا من قريب ولا من بعيد فسموها لم تخرج يوما عن دورها كزوجة لسمو الأمير الهاشمي الأصيل حمزة بن الحسين

وأضافت: بناء على ما تقدم فإن عشائر كفرخل تحذر من التطرق إلى هذه الأباطيل وتداولها من قريب أو بعيد تحت طائلة المسؤولية القانونية والعشائرية، ونحتفظ بحقنا القانوني والعشائري بملاحقة أي فرد أو جهة كان لها أي دور في إلصاق هذه الأباطيل بحق أبنة الأردن النشمية الأميرة بسمة بني أحمد".

وأكدت عشائر كفرخل عامة وعشيرة بني أحمد العتوم خاصة، الولاء والانتماء للوطن وللعائلة الهاشمية ممثلة بـ الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ونسأل العلي القدير أن يحفظ الله الأردن ملكا وشعبا من كل سوء".

يُشار إلى أن الصفدي أكد أن الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة يوم الأحد الماضي في تمام الساعة الثالثة وخمس وخمسين دقيقة، يضع خدماته تحت تصرفها، ويعرض عليها تأمين طائرة فوراً للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي. وهذا يمثل مؤشراً آخر على تورط جهات خارجية في النشاطات المشبوهة التي تم إفشالها حماية لأمن الأردن وحماية لاستقراره.

والأمير بسمة، الحاصلة على رخصة مدرب طيران، هي الزوجة الثانية لولي العهد الأردني السابق وتزوجا عام 2012