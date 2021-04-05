سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء 6- 4 -2021 ، وخصص فريق فلسطين هذه المقالة حول سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ، إذ استقر سعر الصرف في البيع والشراء بتعاملات اليوم في محال الصيرفة بالأسواق المحلية ، كما ستناول سعر الصرف الجديد ، وعن كيفية احتساب متوسط الأسعار ، تابع معنا حتى النهاية .

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء 6- 4 -2021 :

البورصة الرئيسية أعلنت في سوقي الكفاح والحارثية بالعاصمة بغداد السبت الماضي عن توقف التداول نتيجة الحظر الشامل الذي يتم تطبيقه كل اسبوع من يومي الجمعة والسبت.

ويوم الاحد استقر سعر الصرف في بغداد عند 147.250 دينارا عراقيا كسعر للبيع ، بينما بلغت اسعار الشراء 146.250 دينارا لكل 100 دولار امريكي .

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي السبت 3-4-2021 :

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متوسط أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي :

فيما يختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا، ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد).

مؤخرًا ، تسبب اتفاق الكتل السياسية على تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية، وفق وسائل إعلام محلية عراقية ، إذ توقعت ارتفاع سعر الدولار أكثر خلال الأيام المقبلة.

النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، حذر في مقابلة صحفية، من انتكاسة كبيرة ومتوقعة قد يتعرض لها السوق العراقية خلال الأيام المقبلة.

توقع الموسوي، أن يصبح سعر صرف الدولار في السوق 1600 دينار مقابل الدولار في الفترة المقبلة، وتابع بالقول إن "استمرار اعتماد سعر 1450 لصرف الدولار سيعرض السوق إلى انتكاسة كبيرة، بسبب فقدان ثقة المستهلك به".

وبيّن النائب، أن "الأيام المقبلة ستشهد ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 1600 دينار مقابل الدولار في حال الاضطرار للتصرف بالاحتياطي النقدي".

وسيفقد الدينار العراقي كثيرا من قيمته في حال الإصرار على اعتماد سعر الصرف الذي وضعته الحكومة في قانون الموازنة والبالغ 1450 دينارا والمواطن العراقي المتضرر الأكبر من هذا الأمر" ، وفق النائب حامد الموسوي .