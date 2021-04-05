لصوص في رمضان 2021 .. احذر ان تقع فيها

ارفق فريق فلسطين اليوم هذه المقالة حول لصوص شهر رمضان 2021 ، والتي تعرض لكم أبرز اللصوص التي قد يتعرض لها الصائم خلال أيام هذا الشهر الفضيل الـ 30 يومًا ، لذا يترتب الحذر على كافة الصائمين من الوقوع في مصيدة الصوص التي تنقص من الحسنات وتزيد فرص السيئات وصولاً إلى ضياع أجر الصيام.

ومن حرصنا عليكم، قمنا بتوفير هذه المقالة التي توضح لصوص رمضان 2021 ، ويمكن بعد قراءتها التجنب في الوقوع في هذا الفخ الذي يقع فيه الكثير ربما عن غير قصد ، كما وضعنا لكم أدعية رمضانية لنيل الاجر في هذا الشهر الفضيل.

أدعية شهر رمضان 2021 :

اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

اَللّهُمَّ لا تَخْذُلني فيهِ لِتَعَرُّضِ مَعصِيَتِكَ، وَلاتَضرِبني بِسِياطِ نَقِمَتِكَ، وَزَحْزِحني فيهِ مِن موُجِبات سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَاَياديكَ يا مُنتَهى رَغْبَةِ الرّاغِبينَ.





لصوص شهر رمضان 2021 :

اللص الاول:

التلفزيون: لص خطير يفسد صيام الناس وينقص الأجر بسبب المسلسلات والبرامج التافهة والسهرات الماجنة.

اللص الثاني:

الاسواق: لص متخصص في هدر المال والوقت بلا حساب للتغلب عليه حدد هدفك قبل الذهاب.

اللص الثالث:

السهر : سارق أغلى الاوقات يحرمك من التهجد والإستغفار في الثلث الأخير.

اللص الرابع:

المطبخ : وخاصة النساء تقضي وقتا طويلا لتحضير أطباق كثيرة لا تكاد تختلف عن بعضها إلا لحظة مرورها بالفم وقد يلقى الكثير منها في القمامة.

اللص الخامس:

الهاتف طول المكالمات وما يترتب عليها من ذنوب :غيبة-نميمة -قيل وقال وإفشاء الأسرار.

اللص السادس :

البخل يحرمك أجر وثواب الصدقة التي تقي من النار وخاصة صدقة شهر رمضان

اللص السابع:

المجالس الخالية من ذكر الله والتي تكون حسرة على أصحابها يوم القيامة.

اللص الثامن وهو كبير اللصوص

وسائل التواصل الاجتماعي إن لم تستغل فيما يرضي الله.

وفي نهاية المقالة التي هي بعنوان لصوص شهر رمضان 2021 نتمنى أن تنال اعجابكم ندعوكم إلى مشاركتها لتعم الفائدة.