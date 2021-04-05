إليك تردد قناة دي ام سي DMC 2021 في رمضان 2021 على القمر الصناعي نايل سات ، وسجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية على تردد قناة دي إم سي وذلك لمشاهدة برامجها الرائعة حيث استطاعت القناة ان تنافس القنوات الأخرى بسبب قوة محتواها الإعلامي الجيد ، ولقد قمنا في موقع فلسطين اليوم برفع التردد وعبره يمكنكم ضبطه على أجهزة التلفاز ومشاهدة كافة معروضاتها الإعلامية ، تابع معنا حتى النهاية .

ولاقت المقالة التي هي بعنوان تردد قناة دي ام سي DMC الجديد 2021 في رمضان 2021 ، ورصدت القناة في الآونة الأخيرة ملايين المشاهدات في اليوم الواحد من كافة الدول العربية والإسلامية .

وتتميز قناة دي ام سي باختلاف في المحتوي التي تقدمه للمشاهدين في جميع الدول العربية.، وتبث القناة الشهيرة مجموعة متميزة ورائعة من البرامج الدينية والسياسية، وغيرها من البرامج الأخرى .

تأسيس قناة دي ام سي DMC :

وعن تأسيس قناة دي إم سيdmc فإنها تعتبر شبكة تلفزيونية مصرية أسسها المهندس طارق إسماعيل عام 2017 أي قبل أربعة سنوات ويقع مقرها الرئيس في العاصمة المصرية القاهرة . وتبث ترددها على مدار الساعة 24 ساعة دون انقطاع وبجودة عالية وبدون تشفير أي بالمجان . وتسجل الفضائية يوميًا آلاف المتابعين الجدد إليها .

أبرز برامج قناة ام دي سي dmc :

أولاً : برنامج باب رزق : يقدمه الإعلامي يسري الفخراني ويعرض يوم الخميس الساعة 8 مساء.

ثانيًا : قعدة رجالة الموسم الثاني : يقدمه ( كريم فهمي – أحمد فهمي – باسل خياط ) يعرض يوم الخميس الساعة 9 مساء.

ثالثًا: برنامج أتوبيس السعادة : يقدمه الإعلامي أحمد يونس ويعرض يوم الأحد الساعة 11 مساء.

رابعًا: مساء dmc : يقدمه ( رامي رضوان – إيمان الحصري ) يعرض يومياً الساعة 10 مساء.

تردد قناة دي إم سي DMC في رمضان 2021 :

تردد قناة دي إم سي DMC في رمضان 2021 على القمر الصناعي نايل سات ، وهي تردد دي ام سي :11449 الاستقطاب أفقي H معدل الترميز 27500 تصحيح الخطأ 5/6 .