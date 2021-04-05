نتنياهو يدعي: النيابة العامة "الإسرائيلية" تحاول الانقلاب على نظام الحكم

ادعى رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن النيابة العامة "الإسرائيلية" كانت تحاول الانقلاب على نظام الحكم، ووجه اتهامًا لها "باستخدام سلطتها على نحو غير مقبول".

وقال رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في مؤتمر صحفي، إن "النيابة العامة في رحلة صيد" هو المستهدف فيها، وجاء تصريحاته بعد ساعات من بدء مرحلة الإثبات في محاكمته بقضايا فساد

وأضاف المتهم بالرشوة وخيانة الأمانة واستغلال المنصب، أنها "لم تكن بصدد التحقيق أو البحث عن جريمة، وكانت وتبحث عن شخص واحد... عني أنا"، فيما ينفي نتنياهو تلك الاتهامات.

وأوضح نتنياهو، أنه جاء إلى المحكمة اليوم للاستماع إلى المدعية، مشيرًا إلى أن المدعية لم تكن حاضرة عندما قدم المحامون حجج الدفاع عنه وهذا "يثبت أن جلسة الاستماع في قضيتي كانت عرضا، لعبة مبنية على التلاعب"، وفق موقع 48 ساعة.

يشار إلى أن نتنياهو يواجه لائحة اتهام بقضايا فساد، كان المدعي العام "الإسرائيلي" افيخاي ماندلبليت، قد وجهها ضده عن جرائم الرشوة والاحتيال خيانة الأمانة، في عام 2019.