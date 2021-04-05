العبادلة : ذروة الانتشار الوبائي في القطاع ستكون خلال الأيام العشرة المقبلة

قال مدير وحدة مكافحة العدوى والسلامة في وزارة الصحة بغزة الدكتور رامي العبادلة، مساء اليوم الأثنين، بأن ذروة انتشار الوباء في القطاع ستكون في العشرة أيام المقبلة

وأضاف العبادلة خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس بغزة"، بأن الطفرة "البريطانية" المتحورة من فايروس كورونا تتميز بسرعة الانتشار لكنها تحمل نفس الأعراض، مبيناً بأن ما يقدر بخمسين بالمائة من نسبة المواطنين أصيبوا بفيروس كورونا في الموجة الاولي في حين نتوقع إصابة ثلاثين بالمئة في الموجة الثانية ما يعني إصابة 80 بالمئة من المواطنين بالفيروس في الموجة الأولى والثانية.

وأوضح بأن عدد الإصابات في المنازل أكبر من العدد الذي يتم فحصه فالعدد الفعلي أعلى خمس مرت من المعلن عنه، مطالباً المواطنين باتباع إجراءات السلامة المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة الأمر للحد من انتشارالوباء.

وبين العبادلة بأن الوزارة على أتم الاستعداد وتضع المخططات المستقبلية للاستفادة من الموجة الموجودة لمعرفة وتوقع الحالة الوبائية، مؤكداً بأن هناك اقبالا كبيراً على تلقي اللقاحات في حين أن الكميات الموجودة لا تكفي ولا تلبي طلبات الراغبين بتلقي اللقاح.