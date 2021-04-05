الأردن: الملك عبدالله يوكل ملف الأمير حمزة لعمه الحسن

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الاثنين، أن الملك عبد الله أوكل ملف الأمير حمزة بن الحسين، لعمه الأمير الحسن.

وأوضح الديوان الاردني، أن الأمير الحسن تواصل مع الأمير حمزة الذي أبلغه التزامه بنهج الأسرة الهاشمية.

مساء السبت، كشفت مصادر إعلامية، عن محاولة انقلاب فاشلة ضد الملك الأردني عبدالله الثاني.

ووفق ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" فقد جرى فرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة بن الحسين.

ويأتي ذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عن اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله (رئيس الديوان الملكي الأردني السابق) وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وذكرت مصادر اعلامية ان السلطات الامنية الاردنية افشلت محاولة انقلاب على الملك، واعتقلت السلطات عدد من قيادات حراسة الملك وطاقمه وعدد من شيوخ القبائل بسبب ضلوعهم في عملية الانقلاب.

وحسب وكالة الانباء الاردنية، فقد اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

من هو الامير حمزة بن الحسين؟

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