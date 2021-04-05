8 لصوص في رمضان 2021 .. تعرف عليها

لصوص شهر رمضان 2021 ، قد يبدو العنوان غريب على حضراتكم إلا أنه ثبت بفعل أن هناك لصوص قد يغفل عنها الصائم في هذا الشهر الفضيل المبارك ، قد تهدر لكم حسناتكم او ضياع صيامكم وفي هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم سنتعرف معًا على ثمانية لصوص في رمضان 2021 تابع معنا حتى النهاية .

إلى جانب هذه المقالة التي هي بعنوان لصوص شهر رمضان 2021 سنتطرق إلى دعاء رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان مكتوب ، وهي أدعية تقربكم من الله عزوجل.

دعاء رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان 2021 مكتوب :

“اللهم بلغنا شهر رمضان الكريم، ونحن فيه لا فاقدين ولا مفقودين، فنحن لك نعبد ونسجد ونركع وندعوك ونحمدك، فنحن بك آمنا، ونحن لرحمتك نرجوا، فلا تحرمنا رحمتك ومغفرتك يا الله”.

“اللهم بارك لنا في الأيام المتبقية من شهر شعبان، وبلغنا شهر رمضان، وارزقنا صيامه إيماناً واحتساباً، وبلغنا رمضان هذا العام وأعواماً مديدة، ولا تحرمنا فضله يا الله، واستجب منا الدعاء في العشر الاواخر من رمضان.

اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ .

لصوص شهر رمضان 2021 :

اللص الاول:

التلفزيون: لص خطير يفسد صيام الناس وينقص الأجر بسبب المسلسلات والبرامج التافهة والسهرات الماجنة.

اللص الثاني:

الاسواق: لص متخصص في هدر المال والوقت بلا حساب للتغلب عليه حدد هدفك قبل الذهاب.

اللص الثالث:

السهر : سارق أغلى الاوقات يحرمك من التهجد والإستغفار في الثلث الأخير.

اللص الرابع:

المطبخ : وخاصة النساء تقضي وقتا طويلا لتحضير أطباق كثيرة لا تكاد تختلف عن بعضها إلا لحظة مرورها بالفم وقد يلقى الكثير منها في القمامة.

اللص الخامس:

الهاتف طول المكالمات وما يترتب عليها من ذنوب :غيبة-نميمة -قيل وقال وإفشاء الأسرار.

اللص السادس :

البخل يحرمك أجر وثواب الصدقة التي تقي من النار وخاصة صدقة شهر رمضان

اللص السابع:

المجالس الخالية من ذكر الله والتي تكون حسرة على أصحابها يوم القيامة.

اللص الثامن وهو كبير اللصوص

وسائل التواصل الاجتماعي إن لم تستغل فيما يرضي الله.

وفي نهاية المقالة التي هي بعنوان لصوص شهر رمضان 2021 نتمنى أن تنال اعجابكم ندعوكم إلى مشاركتها لتعم الفائدة.