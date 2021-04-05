الرشق: نصر على مشاركة القدس في الانتخابات كما تمّ في انتخابات 2006

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، علي إصرار وتاكيد حركته بمشاركة أهل القدس من داخل القدس في الانتخابات القادمة، ترشيحًا وتصويتًا وتمثيلًا، كما تمّ في انتخابات 2006م.

وقال الرشق خلال تصريحات صحفية، مساء اليوم :"هذا موقف ثابت لا مساومة عليه، فلا انتخابات بدون القدس، لما تمثله من حق تاريخي ورمزية نضالية جامعة للشعب الفلسطيني".

وأضاف:" إذا حاول الاحتلال منع أهلنا في القدس من المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، فإن شعبنا الفلسطيني بكل قواه وفصائله يعتبرها معركة وطنية وسيخوضها بكل قوة، للضغط على الاحتلال وإرغامه للخضوع لإرادة شعبنا".

وأوضح الرشق بأن أمتنا العربية والإسلامية والمجتمع الدولي مطالبون بالضغط على الاحتلال لمنعه من عرقلة إجراء الانتخابات في القدس، والوقوف جانب شعبنا الفلسطيني لتحقيق تطلعاته في الوحدة والحرية والاستقلال، فالقدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية، وهي عنوانُ كفاحنا ومقاومتنا.