اشتيه يعلن عن عدد ساعات العمل الرسمي في رمضان 2021

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتيه، اليوم الاثنين، عن ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك 2021.

وحدد اشتيه، في جلسته الأسبوعية التي انعقدت في مدينة رام الله، ساعات الدوام في رمضان؛ لتكون من الساعة (9 صباحاً – 2 من بعد الظهر).

كمت وأقر مجلس الوزراء البدء بصرف أول جزء من تعويضات الفنادق التي تم استخدامها من قبل وزارة الصحة أثناء جائحة كورونا. وافق أيضًا على تمويلات عدد من الشركات غير الربحية العاملة في المجالات الإنسانية وشؤون المرأة.

إليك أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم:

1. البدء بصرف أول جزء من تعويضات الفنادق التي تم استخدامها من قبل وزارة الصحة أثناء جائحة كورونا.

2. اعتماد مبدئي لسياسة الإيرادات الحكومية وترشيد النفقات بما يقلل من العجز في موازنة 2021م.

3. الموافقة على تمويلات عدد من الشركات غير الربحية العاملة في المجالات الإنسانية وشؤون المرأة.

4. إعفاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية المرخصة والملتزمة ضرائبياً من رسوم الترخيص والترددات لعام واحد نظراً لظروف الجائحة.

5. الموافقة على عدد من طلبات التقاعد المبكر لموظفي الدوائر الحكومية وفق المعايير المعتمدة وبناءً على طلبهم.

6. اعتماد عدد من أنظمة العمل أهمها نظام توظيف الخبراء، ونظام أجور خبراء مراجعة النزاعات، وإحالة عدد من القوانين للسادة الوزراء للدراسة.