"مهجة القدس": الأسير المجاهد محمد سلامة يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد محمد مروان عبد الله سلامة (30 عامًا) من حي الصفطاوي بمحافظة غزة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ثلاث سنوات و10 شهور.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 08/06/2017م؛ بتهمة القيام بنشاطات عسكرية ورصد لقوات الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر محمد سلامة ولد بتاريخ 17/03/1991م، وهو أعزب. وأفرج عنه من سجن نفحة الصحراوي.

و تقدمت مـؤســـسـة مهــجـة الــقـدس بالتهـنـئـة القـلبـيـة الـحـارة من الأسـيـر المحـرر محمد سلامة وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.