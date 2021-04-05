ابو عاذرة يوضح سبب اغلاق مدارس الاونروا في قطاع غزة

أكد رئيس برنامج التعليم بالأونروا فريد أبو عاذرة أن قرار إغلاق المدارس غداً الثلاثاء لا يعني وقف العملية التعليمية، و انما سيتواصل التعليم الالكتروني.
و قال ابو عاذرة في تصريح له عبر اذاعة القدس مساء اليوم الاثنين 5 ابريل 2021: "تم اتخاذ القرار بناءً على ثلاث معطيات، أولها معدل الاصابات والمخالطين".
و اشار ابو عاذرة الى عدد المدارس التي يتم اغلاقها بشكل مستمر، بحيث تم إغلاق 20 مدرسة.
و أكد ان معدل حضور الطلاب للمدارس انخفض في الأيام السابقة 70%.
و اوضح ابو عاذرة بأن خطوة إغلاق المدارس خطوة وقائية لتجنيب الطلاب والمدرسين مزيداً من الاصابات.
و اضاف قائلاً: " سنكون جاهزين للتعليم الوجاهي حال استقرار الحالة الوبائية".
و أعلنت وكالة غوث و تشغيل اللاجئين اغلاق جميع مدارسها بقطاع غزة لمدة اسبوع قابل لتجديد بعد تفشي فايروس كورونا.
و اوضحت الوكالة في تصريح صحفي صادر عنها مساء اليوم الاثنين 5 ابريل 2021 أنه سيتم تعليق الدوام المدرسي، و ذلك ابتداء من غد الثلاثاء ولمدة أسبوع، على أن تقيم الحالة بشكل أسبوعي.