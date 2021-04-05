اسعار الذهب في مصر تسجل تراجعا اليوم الاثنين 5 ابريل 2021

أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين، 5 ابريل نيسان 2021 انخفضت اسعار الذهب في تعاملات اليوم في الاسواق المصرية ، متأثرة بالانخفاض العالمي للمعدن النفيس.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر ببورصات المعدن الاصفر عالميا، والتي شهدت انخفاضا في الأسعار نتيجة لارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل في تعاملات اليوم.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق وأنواع العيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) بين 30 و60 جنيها.

أسعار الذهب في مصر الاثنين 5 ابريل 2021

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال التعاملات اليوم الإثنين، لدى التجار ومحلات الصاغة، نحو 866.25 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، نحو 758 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 649.75 جنيه.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، فسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 505.25 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل. 433.25 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل 324.75 جنيه.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، خلال تعاملات الإثنين، ليصل إلى نحو 1726 دولارا، وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) ليصل إلى 6064 جنيها.