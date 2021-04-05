افضل الاعمال الصالحة في شهر رمضان 2021-1442

ينتظر المسلمون في بقاع الأرض قدوم شهر رمضان المبارك 2021، شهر الخير والبركات وشهر الأمل والتفاؤل وشهر الرزق وشهر الحماس للعبادة والتقرب الى الله تعالى.

الحديث عن شهر رمضان أمر لا ينتهي ولا يتوقف، ومن يتحدث عن رمضان يحتاج الى العديد من الصفحات حتى يكتب ويتحدث عن فضل وبركة هذا الشهر الكريم.

أفضل الأعمال الصالحة في شهر رمضان2021

معلوم ان شهر رمضان فرصة كبيرة يجب أن نسعى الى استغلالها وبالتالي يجب أن نقوم بأفضل الأعمال خلال شهر رمضان والتي من خلالها نحقق التقرب إلى الله تعالى ونستغل فضل شهر رمضان.

ومن أفضل الاعمال في شهر رمضان 2021:

صيام الشهر الكريم الذي هو فرض على كل انسان مسلم، ويحاسب الله تعالى كل من ابتعد عن الصيام خلال شهر رمضان حساب عسير. بجانب العديد من العبادات الأخرى مثل الصلاة التي هي واجبة في كل وقت، ولكن ثوابها يتضاعف في شهر رمضان، وأيضا التصدق بالمال والزكاة، وقراءة القرآن والدعاء بكثرة، حيث ان الدعاء عبادة مستجابة بإذن الله تعالى خلال شهر رمضان.

الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وايضا صلة الرحم والتواصل بين البشر وأيضا أداء العمرة، حيث ان عمرة رمضان تعدل في ثوابها فريضة الحج، وأيضا الاعتكاف في المسجد خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان، وايضا قيام الليل .

فضل شهر رمضان 2021-1442

لا يمكن أن نعدد فضل شهر رمضان، حيث أنه شهر الخير ومضاعفة الحسنات حيث أن كل عمل يقوم به الانسان في شهر رمضان يحصل من خلاله على السحنات أضعاف. وبالتالي فإن الإنسان مطلوب منه الكثير في شهر رمضان من عبادة وتقرب الى الله تعالى، فقد يكون شهر رمضان هو طوق النجاة من نار جهنم، وقد يكون هو شهر العمل وبداية الخير وبداية صفحة جديدة للإنسان.

وهو شهر الحماس والاستعداد للقادم والتوكل على الله تعالى والاستعانة بالمولى فى كل شيء وتعويض ما فات في حياة الانسان. فهو فرصة كبيرة للإنسان عليه أن يستغلها ويستغل فضل الشهر الكريم.

كما هو شهر القرآن الكريم وشهر نزول القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يزيد من بركة الشهر خاصة مع الحرص على تلاوة القرآن بشكل مستمر خلال أيام الشهر الفضيل.

كما أنه من فضل شهر رمضان الابتعاد عن الشيطان، حيث أن الشياطين والجن يتم قيدها خلال أيام شهر رمضان.