هيئة المعابر تصدر تنويها بخصوص التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري

أصدرت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية بقطاع غزة تنويهاً هاماً بخصوص التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين، إنه ونظراً لظروف جائحة "كورونا"، ولتفادي الازدحام في مكتب التسجيل للسفر، تُهيب الهيئة بالمواطنين باتباع آلية التسجيل الإلكتروني للسفر عبر معبر رفح، من خلال الرابط.

وأكدت الهيئة أنه لا داعي للحضور الشخصي لمكتب التسجيل للسفر إلا في حال الاتصال بالمواطن من قبل طاقم الهيئة وطلب حضوره؛ وذلك حرصاً على سلامة المواطنين، وللمساهمة في الحد من انتشار الفيروس.