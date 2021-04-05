الاب مانويل مسلم يدعو العرب و المسلمين لحماية الاقصى من تهديدات الاحتلال

وجه الاب مانويل مسلم، عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات رسالة للامتين الاسلامية والعربية طالب فيها بحماية المسجد الأقصى من تهديدات الاحتلال و الاعتداءات التي يتعرض لها من قبل الاحتلال.

و قال مسلم في رسالته: "أيها المسلمون الأحرار في العالم العربي، إن كانت القدس أسيرة فكل عواصمكم أسيرة.

و خاطب مسلم الحكام العرب قائلا: "إن كان الأقصى يترنّح من الحفريات ويرتجف من التهديد بهدمه فكل عروشكم تترنح ومهددة بالحطم والذل."

و للحكام العرب المطبعين مع الاحتلال، قال مسلم: "أيها الحكام العرب المطبّعون مع الاحتلال، إذا بالَ الاحتلال الصهيوني في جوانب مقدساتكم فاعلموا أنه قادم ليتبوّل في أحضانكم".

و تابع يقول: "أيها المليار ونصف مليار مسلم في العالم إذا كان المصلّون في الأقصى أذلاء فاعلموا أن الله لا يعزّ صلاتكم ولا دعاءكم".

و أضاف قائلاً: "أيها المقاومون الاحتلال الغازي الظالم لتكن القدس سيفكم وحدّ نصليها المسنونة هي الأقصى والقيامة. واعلموا أن من أعز القدس وأقصاها وقيامتها أعزه الله ونصره".

كما وجه البابا مسلم حديث للفلسطينيين المسيحيين والمسلمين: "أنتم القدس إن بقيت بقيتم وإن فنيت فنيتم. فجودوا بأرواحكم وأموالكم لتفتدوا القدس بذبح عظيم، إن شوّهت الصهيونية لاهوتكم فأثبتت أن فلسطين أرض الميعاد وهي ليست كذلك فادفنوا رجال دينكم أحياء".

و قال إن القدس تاجنا وعزّنا وفخرنا. من لا قدس حرّة له لا حرّية في فلسطين له.

كما دعا العرب و المسلمين لتحرير القدس والاقصى والقيامة أو تحتل الصهاينة مكة والمدينة وعواصمكم.