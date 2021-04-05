ايران: اعتقال جاسوس "إسرائيلي" في محافظة أذربيجان بإيران

أفادت وسائل اعلام ايرانية اليوم الاثنين، أن السلطات الإيرانية اعتقلت جاسوس "إسرائيلي" وعدد من الجواسيس الآخرين على علاقة بأجهزة أمنية خارجية، في محافظة أذربيجان الشرقية بشمال إيران.

بدوره قال مدير الاستخبارات في محافظة أذربيجان الشرقية: "ننفي وجود "عناصر تكفيرية" في المحافظة، ولكن ما حصل هو اعتقال جاسوس "إسرائيلي" وعدد من الجواسيس يعملون لصالح أجهزة أمنية أجنبية في المحافظة".

جدير ذكره انه تعيش كل من ايران والاحتلال الاسرائيلي حرباً خفية تتمثل في العملاء التي يزرعها الاحتلال في ايران لجمع المعلومات عن الاهداف المختلفة.