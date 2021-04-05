المالكي يطالب الرباعية الدولية بإجراء الانتخابات في القدس

طالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اليوم الاثنين، أعضاء الرباعية الدولية بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في اراضي دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، استنادا للمرسوم الرئاسي.

واطلع المالكي الرباعية بالخطوات الفعلية التي تمت للسير قدما في الانتخابات، وجهود لجنة الانتخابات العامة من تحديث للسجل الانتخابي، وقبول قوائم الانتخابات للمرشحين المشاركين في الانتخابات.

وشدد على أهمية عقد الانتخابات، وخاصة في مدينة القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي، والاتفاقات الموقعة، وعملا بالانتخابات السابقة الرئاسية في (1996، و2005)، والتشريعية في (1996، و2006).