أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 5-4-2021

أسعار الذهب في مصر

نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم بشكل مستمر اسعار الذهب في العديد من الدول، واليوم سنتحدث عن اسعار الذهب في مصر، وذلك بعد تزايد عمليات البحث عنه على محرك البحث جوجل.

وسجلت اسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر استقرارًا دون تغيير عن نهاية تعاملات أمس الأحد، وجاءت أسعار الذهب اليوم بكافة عياراته على النحو التالي:

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 بين 862 إلى 864 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 754 و756 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 بين 646 و648 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب، بين 6032 و6048 جنيهًا.

ويعاني سعر الذهب من ضبابية في المشهد، حيث لا يتسطيع الخبراء والمحللون الاقتصاديون توقع حالة الذهب خلال الفترة المقبلة سواء بارتفاعه أو انخفاضه، بسبب القفزات التي يمر بها، إذ حقق المعدن الأصفر ارتفاعًا وصل لأكثر من 25% خلال بداية انتشار فيروس كورونا.

إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه المقالة والتي تحدثت عن اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين.

أسعار الذهب في مصر، أسعار الذهب في مصر، أسعار الذهب في مصر، أسعار الذهب في مصر، أسعار الذهب في مصر، أسعار الذهب في مصر، أسعار الذهب في مصر، أسعار الذهب في مصر، مصر، أسعار الذهب في مصر، أسعار الذهب في مصر، أسعار الذهب في مصر، أسعار الذهب في مصر، أسعار الذهب في مصر، أسعار الذهب في مصر