رابط و موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مارس

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة لشهر مارس، يترقب الالاف من الاسر المتعففة في قطاع غزة اعلان موعد صرف المنحة القطرية، 100 دولار، عن شهر مارس اذار الماضي، و التي تصرف ضمن مساعدات اللجنة القطرية المقدمة لسكان قطاع غزة.

ومع بداية كل شهر، يتم صرف المنحة القطرية 100 $ على المستفيدين من الفئات التي تعلن عنها وزارة التنمية الاجتماعية، و اللجنة القطرية برئاسة السفير محمد العماد، و يسبق عملية الصرف اعلان موعد صرف المنحة القطرية و نشر رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة 100 دولار .

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر مارس :

الأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت، إنه "لم يحدد موعد صر المنحة القطرية الجديدة لشهر ماضي، حتى الآن".

وفي المنحة السابقة، استلم ما يقارب 170 ألف أسرة 100 دولار من فروع البريد الموزعة في محافظات قطاع غزة الخمس، في حين، حرصت اللجنة القطرية على توزيع المساعدات المالية وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك حفاظًا على صحة الافراد من فيروس كورونا.

وفي 3 فبراير الماضي، اكدت المتحدثة الكحلوت، أن الفئات المستفيدة من المنحة القطرية الـ100 دولار، هي من استلم أقل من 16 مرة دون النظر لعدد أفراد الأسرة ومن استلم 16 مرة ولديه عدد 3 أفراد غير متزوجين.

وبشأن الدفعة المقبلة، تأملت بتغير في قوائم الأسماء واختيار أسر جديدة، مشيرةً إلى أن اختيار الأسماء الجديدة للاستفادة من المنحة القطرية هو قرار تأخذه اللجنة المخصصة لصرف المنحة القطرية.

وشدّد الكحلوت في تصريح صحفي، أن الفقر هو المعيار في اختيار الحالات الاجتماعية للاستفادة من المنحة القطرية.

وفيما تعلق بوقف رابط التسجيل، أضافت المتحدثة، "استمرار توقف رابط التسجيل لأسماء جديدة للاستفادة من المنحة القطرية منذ دخول جائحة كورونا إلى داخل القطاع، إلى الانتهاء من حالة الطوارئ وعودة العمل بشكل اعتيادي".

خطوات الاستعلام عن اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار :

الدخول الى رابط المنحة من هنا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين، والذي يعلن عنه الوزارة لاحقًا.

الضغط على خيار الاستعلام عن المنحة القطرية

كتابة المعلومات الشخصية المطلوبة و تشمل رقم الهوية و تاريخ الميلاد

الضغط على ايقونة استعلام اسفل الصفحة للحصول على موعد و مكان صرف المنحة القطرية التي تحددها وزارة التنمية الاجتماعية.