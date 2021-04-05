مستهجنةً موقف اللجنة.. حماس تأسف لرفض لجنة الانتخابات ترشح حسن سلامة

أعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين 5/4/2021، عن أسفها لتلقيها قرار لجنة الانتخابات المركزية رفض ترشح الأسير حسن سلامة بسبب أنه غير مســــــجل في سجل الناخبين، لافتةً إلى أنه معتقل لدى الاحتلال الصهيوني منذ ربع قرن من الزمان.

وقالت الحركة في بيان صحفي:"إن الحركة شرحت الظروف والملابسات كافة للجنة الانتخابات، وأجرينا اتصالات مكثفة مع رئاسة اللجنة وإدارتها لتوضيح خطورة شطب اسم أسير فلسطيني بطل سطّر أعظم التضحيات، ونبهنا إلى خطورة تسجيل لجنة الانتخابات - كمؤسسة وطنية نعتز بها - على نفسها هذا الفعل الذي لا مبرر له.

وأوضحت الحركة، أنها توجهت التزاماً بالقانون إلى محكمة قضايا الانتخابات وقدّم عدد من المحامين الأكفاء، طعناً رسمياً ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية حيث نظرت المحكمة الطعن يوم أمس السبت وقررت تأجيل الحكم إلى صباح اليوم الأحد باعتبارها قضية وطنية تحتاج المزيد من البحث لكننا فوجئنا اليوم بقرار المحكمة رفض الطعن وتأييد قرار لجنة الانتخابات المركزية.

وبينت الحركة، أنه كان الواجب على لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ ما يلزم من قرارات وآليات تحفظ لجميع الأسرى حقوقهم السياسية، وتحافظ على قضيتهم الوطنية ورمزيتها، وذلك باستثناء الأسرى من بعض الشروط البسيطة تقديراً لظروفهم الخاصة التي لا تسمح لهم أو لبعضهم القيام بكل الإجراءات، خاصة الأسرى أصحاب المحكوميات العالية ممن يفرض عليهم الاحتلال قيوداً إضافية.

واستهجنت حركة حماس، هذا الإصرار من لجنة الانتخابات المركزية على موقفها الرافض لترشح الأســـــــير المجاهد حسن سلامة، حيث كان بإمكانها البحث عن مخارج كما فعلت في قضايا أخرى، مضيفةً:"بالرغم من احترامنا لمحكمة قضايا الانتخابات وقضاتها، إننا لا نتفهم عدم تقديرها لهذه القضية الوطنية وإهمال خصوصيتها الوطنية وانعكاس ذلك على قضية الأسرى".

ودعت حركة حماس، القوى السياسية والمجتمعية كافة إلى إعلان تضامنها مع حق الأسير حسن سلامة في الترشح، وكذلك المحافظة على حقوق جميع الأسرى السياسية مع ما يلزم ذلك من إجراءات خاصة.