كم يوم باقٍ على شهر رمضان المبارك 2021- العد التنازلي

يتساءل كثيرون كم يوم باقي على شهر رمضان المبارك 2021، بعد أن تم تحديد موعد بداية شهر رمضان المبارك فلكياً في يوم الاثنين 12 أو يوم الثلاثاء 13 أبريل، فكم يوم متبقى على شهر رمضان.

فأيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك بالخير واليمن والبركات، الذى ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، حيث كشفت الحسابات المبدئية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 الاثنين أو الثلاثاء.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع من أشهر السنة القمرية، وسمي الشهر شهرا لشهرته، وأما رمضان فقد قال مجاهد: هو اسم من أسماء الله تعالى يقال شهر رمضان كما يقال شهر الله، والصحيح أنه اسم للشهر، سمي به من الرمضاء، وهي الحجارة المحماة، وهم كانوا يصومونه في الحر الشديد، فكانت ترمض فيه الحجارة في الحرارة، ويسبقه شهر شعبان، ويعقبه شهر شوال.

واليوم الاثنين 5/4/2021، حيث تبقى أقل من عشرة أيام حسب مايتم الإعلان عن رؤية هلال رمضان.

وسيتم التحري لهلال شهر رمضان يوم الأحد 11 أبريل نيسان 2021

موعد شهر رمضان المبارك 2021 -1442هـ :

خبراء في علم الفلك يتوقعون بأن موعد شهر رمضان الجديد سيصادف يوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل 2021 ، في حين لا تتعمد الدول الإسلامية على مجال الفلك إلا أنها تأخذه من الناحية التقريبية.

علمًا أن الدول الإسلامية تعتمد في معرفة موعد شهر رمضان خلال الرؤية الشرعية ورؤية الهلال بالعين المجردة .

كما ستبدأ الدول الاسلامية بعلمية تحري هلال رمضان 2021-1442 بعد مغيب شمس يوم الأحد 29-شعبان-1442هـ الموافق 11 أبريل 2021م لتحديد ما اذا كان يوم الخميس الذي يليه هو المتمم لشهر شعبان أم أنه سيكون أول أيام رمضان 2021-1442 ، والله تعالى أعلا وأعلم .

فضل شهر رمضان المبارك 2021 :

شهر رمضان هو الشهر التاسع من أشهر السنة القمرية، وسمي الشهر شهرا لشهرته، وأما رمضان .

قال مجاهد: هو اسم من أسماء الله تعالى يقال شهر رمضان كما يقال شهر الله، والصحيح أنه اسم للشهر، سمي به من الرمضاء، وهي الحجارة المحماة، وهم كانوا يصومونه في الحر الشديد، فكانت ترمض فيه الحجارة في الحرارة، ويسبقه شهر شعبان، ويعقبه شهر شوال، وأيام شهر رمضان من كل عام هي الفترة الزمنية للصوم المفروض على المسلمين.

وقد ذكره الله في القرآن بقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ ويسمى كذلك عند المسلمين، ويقال عند إضافة الصوم إليه: «صوم شهر رمضان»، ووقع الخلاف في تسميته رمضان من غير إضافة كلمة: «شهر»، في هذه المسألة ثلاثة مذاهب، ذكرها النووي وغيره الأول: قول أصحاب مالك: لا يقال رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال: «شهر رمضان»، وقالوا: أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد. الثاني: قول ابن الباقلاني وأكثر الشافعية: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر؛ فلا كراهة وإلا فيكره قالوا: فيقال: صمنا رمضان قمنا رمضان ونحو ذلك، ولا كراهة في هذا.

وإنما يكره أن يقال: جاء رمضان ودخل رمضان وحضر رمضان وأحب رمضان ونحو ذلك. الثالث: مذهب البخاري والمحققين: أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة، وصوبه النووي في شرح صحيح مسلم، وقال: «والمذهبان الأولان فاسدان؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي؛ وقولهم: إنه اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح؛ ولم يصح فيه شيء؛ وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة».