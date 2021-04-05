تسريب للأمير حمزة : رئيس الاركان هددني

انتشر تسريب للأمير الأردني حمزة بن الحسين، في اعقبا احداث يوم السبت الماضي حي ظهر صوت الأمير حمزة، وهو يقول: "تم سحب الحرس بالكامل، وأتاني رئيس الأركان يهدد باسم مدراء الأجهزة، وأنا سجلت كلامه، ووزعته على معارفي في الخارج، وأهلي، على أساس إذا حصل أي شيء لي".

وأضاف: "الآن بانتظار ماذا سيعملون. لن أتحرك الآن حتى لا أصعد أكثر. لكن أنا لن ألتزم طبعا بمطالبهم، فعندما يقال لي ممنوع أن تخرج أو تكلم الناس أو تغرد، لكن فقط مسموح لك أن تقابل العائلة، هذا الأمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال".

وكانت السلطات الأردنية، الأحد، اعلنت خلال تحقيقات اولية عن تورط الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق، الأخ غير الشقيق للملك، مع "جهات خارجية" تحاول "زعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة".

والسبت، أعلن الأردن عن اعتقالات طالت رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، وآخرين، إثر "متابعة أمنية حثيثة"، فيما تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن "مؤامرة مزعومة للإطاحة بالملك (عبد الله الثاني ابن الحسين)".