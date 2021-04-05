حذف تغريدة لأميرة اردنية تهاجم الملكة نور بعد حادثة الملك حمزة

قبل أن تقوم بحذف تغريدتها ، هاجمت الأميرة الأردنية فريال والدة الأمير غازي، في تغريدة لها، الملكة نور والدة الأمير حمزة،.

واتهمت الأميرة فريال، الملكة نور (زوجة الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال)، بـ"الطموح الأعمى لها ولأبنائها".

وقالت إنه "شعور وهمي وعديم الجدوى وغير مستحق وزائف بالاستحقاق".

وأضافت: "يجب أن يعرفوا جميعا بشكل أفضل أن قانون الخلافة الدستوري، من الأب إلى الابن الأكبر، من ذوي الخبرة، مع سجل الخدمة".

يشار إلى أن الأمير حمزة الابن الأكبر للمملكة نور، هو الأخ غير الشقيق للملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين الذي يكبره سنا.

من جهتها، وردا على وضع ابنها الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية في الأردن، اعتبرت الملكة نور في تغريدة لها على "تويتر" الأحد، أن الاتهامات بحق ابنها ليست سوى "افتراءات".

تصريحات الملكة نور الزوجة الرابعة والأخيرة للملك حسين، أتت في اليوم التالي لاعتقالات شملت عدة أشخاص "لأسباب أمنية" في عمان، وإعلان ابنها الأمير حمزة أنه قيد الإقامة الجبرية.