وزير الخارجية الأذربيجان: الشراكة مع "إسرائيل" قوية ومتعددة المجالات

أكد وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف أن العلاقات بين بلاده وإسرائيل وثيقة ومفيدة للطرفين وتشمل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها.

وخلال مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أعرب بيراموف عن امتنانه وشكره لإسرائيل بسبب دعمها لبلاده أثناء وبعد الحرب مع أرمينيا في إقليم "كاراباخ".

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بين إسرائيل وأذربيجان "تُعد واحدة من أكثر الإنجازات التي حققتها إسرائيل، حيث أن أذربيجان دولة ذات أغلبية شيعية وتعتبر إسرائيل واحدة من أقدم حلفائها، وواحدة من أكثر شركائها الاستراتيجيين".