اتصال بين ضابط من الموساد وزوجة الأمير حمزة ..فماذا عرض عليها؟

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن الأجهزة الأمنية الأردنية رصدت تواصل ضابط سابق في الموساد الإسرائيلي مع زوجة الأمير حمزة بن الحسين، المتهم بمحاولة الانقلاب بالأردن.

وذكرت قناة "كان" العبرية، مساء أمس، نقلا عن تقارير أردنية: أن الأجهزة الأمنية الأردنية عثرت على اتصالات بين زوجة الأمير حمزة، وبين أحد عناصر الموساد.

ونقلت القناة عن التقارير الأردنية، أن الضابط السابق بالموساد، عرض تقديم المساعدة على زوجة الأمير حمزة، وإخراجها من الأردن، عبر طائرة خاصة.

وأشارت القناة العبرية، الى أن الحكومة الإسرائيلية، قررت عدم الرد على ما جرى في الأردن بصورة رسمية، وعدم إصدار بيان رسمي باسم الحكومة حول محاولة الإنقلاب بالأردن.

وفي السياق، قال المراسل السياسي بموقع "والا" العبري، بارك رافيد، إن المواطن الإسرائيلي، الذي تزعم الحكومة الأردنية انه من الموساد، هو روعي شوبشينك.

ولفت رافيد الى أن المواطن الإسرائيلي، روعي شوبشينك، يؤكد أن لديه علاقات بالأمير حمزة، لكنه ينفى أنه عمل بالموساد، أو أي جهة أمنية إسرائيلية.

يشار الى أن خلافات حادة وقعت بين الأردن وإسرائيل، منذ بداية العام الجاري، بدأت من قضية منع دخول ولي عهد الأردن الى إسرائيل لزيارة القدس، وانتهت برفض الأردن السماح لنتنياهو من السفر بطائرة خاصة من أراضيها الى الإمارات.