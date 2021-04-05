كورونا في غزة: حالتا وفاة و(1561) إصابة و(186) حالة خطيرة

سَجَلت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين 5/4/2021، حالتي وفاة بفيروس كورونا و(1561) إصابة جديدة، و(186) حالة خطيرة وحرجة.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت

4462 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وسجلت ( 1561 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 260 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 71996 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 13033 حالة، واجمالي المتعافين 58331 حالة، واجمالي الوفيات 632 حالة وفاة.

فيما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 260 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 186 حالة.

أما التطعيمات، فبلغت اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 25382 شخص.