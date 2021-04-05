وزير أردني سابق يطالب بإسقاط العام الدراسي للطلبة

طالب الدكتور سعد الخرابشة وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي، بإسقاط السنة الدراسية للطلبة في الأردن.

وقال نحو مئة ألف طالب لم ينخرطوا في التعليم عن بعد.. أليس هذا مبررا لإسقاط هذا العام الدراسي وإعادته لجميع الطلبة".

وكانت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، قالت في تصريحات صحافية، إن نحو 100 ألف طالب وطالبة لم ينخرطوا بالتعليم عن بعد؛ لعدم امتلاكهم التجهيزات وأدوات التعليم عن بعد، ما دفع الوزارة لفتح مختبرات الحاسوب في المدارس لتمكين هذه الشريحة من الطلبة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المدارس والانخراط في العملية التعليمية وفق برامج معدة مسبقا التزاما بالاشتراطات الصحية وحفاظا على سلامتهم.