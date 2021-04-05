سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 5/4/2021، في معظم البنوك، وفي البنك المركزي.

واستقر سعر صرف العملة المصرية أيضا مقابل الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

لكن الجنيه المصري تراجع مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي.

وظل متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري ثابتا عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)، استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي في مصر).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

ويأتي استقرار الدولار في ظل ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي، وفقا لبيانات كشفها البنك المركزي المصري، أمس.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.337 مليار دولار في مارس/ آذار من 40.201 مليار في فبراير/ شباط.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد صعد إلى 40.201 مليار في فبراير/ شباط الماضي من 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأيضا صعد احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي من 40.063 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبشكل عام، يعد هذا الصعود هو العاشر على التوالي شهريا، بعد أن تأثر بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر في العام الماضي.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وخسر احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 3 أشهر "مارس/آذار، وأبريل/نيسان، ومايو/أيار" نحو 9.4 مليار دولار.

وكان الاحتياطي قد سجل تراجعًا في شهر أبريل/نيسان الماضي بنحو 3 مليارات دولار ليصل إلى 37.037 مليار دولار، كما تراجع 5.4 مليار دولار في شهر مارس/ آذار الماضي.

وعاود الاحتياطي النقدي الارتفاع في يونيو/حزيران إلى 38.202 مليار دولار من 36.004 مليار دولار في مايو/أيار.

وواصل الارتفاع في يوليو/تموز وسجل الاحتياطي الأجنبي لمصر نحو 38.314 مليار دولار، وارتفع في نهاية أغسطس/آب الماضي إلى 38.366 مليار دولار.

وحافظ على الارتفاع في سبتمبر/أيلول وسجل 38.425 مليار دولار، بينما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 39.22 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واستقر عند نفس المستوى في نوفمبر/تشرين الثاني.

وزاد سعر اليورو الأوروبي في مصر على موقع البنك المركزي المصري إلى 18.41 جنيه للشراء و18.54 جنيه للبيع، مقابل 18.40 جنيه للشراء و18.52 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري إلى 21.65 جنيه للشراء و21.80 جنيه للبيع، مقابل 21.59 جنيه للشراء و21.73 جنيه للبيع، أمس.

واستقر سعر الريال السعودي في مصر في البنك المركزي المصري عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي إلى 51.80 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع، مقابل 51.76 جنيه للشراء و52.171 جنيه للبيع، أمس.