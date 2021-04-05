بالفيديو مؤثر لحظة الافراج عن الأسير أبو مخ" بعد 35 عاماً

افرجت سلطات الاحتلال صباح اليوم الاثنين 5/4/2021 عن الأسير " صالح أبو مخ 58 عاما من بلدة باقة الغربية الواقعة بالداخل الفلسطيني المحتل، بعد قضائه 35 عاما في السجون الإسرائيلية.

وكان من المقرر الإفراج عن الأسير أبو المخ قبل أسبوعين بعد انقضاء مدة محكوميته إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مددت اعتقاله 12 يوما بدعوى تسجيل مخالفة سير بحقه قبل اعتقاله ولم يسددها.

وخلال الأيام السابقة، كانت بلدة باقة الغربية بالكامل وما حولها تتحضر لاستقبال الأسير أبو مخ.

واعتقل أبو المخ في مارس/ أذار من عام 1986، مع إثنين من أبناء عمومته ( رشدي وإبراهيم أبو مخ)، والأسير وليد دقة، والأسير إبراهيم بيادسة بتهمة خطف وقتل جندي صهيوني في العام 1985.

ورفضت إسرائيل خلال فترة اعتقال أبو مخ ومن معه، الإفراج عنهم ضمن أي من صفقات التبادل بدعوى حملهم الهوية "الإسرائيلية"، فلسطيني الداخل)، كما استثنتهم من صفقة الإفراج عن قدامى الأسرى ضمن صفقات حسن النوايا مع الجانب الفلسطيني حيث كان من المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة الرابعة .