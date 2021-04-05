انخفاض سعر صرف الدولار في فلسطين اليوم الاثنين5/4/2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:53 ص
05 ابريل 2021
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طرأ اليوم الاثنين 5/4/2021 انخفاضاً على سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين ، بعد ارتفاع طفيف طرأ على سعره نهاية الأسبوع الماضي ، وسط استقرار لباقي العملات

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني اليوم الاثنين 5/4/2021 ، على النحو التالي :

على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل: 3.31 شيكل.

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيقل: 4.68 شيكل.

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيقل: 3.90 شيكل.

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيقل: 0.21 شيكل.

سعر صرف جنيه إسترليني مقابل الشيقل: 4:59

 

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