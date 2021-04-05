أتلتيكو مدريد يسقط أمام إشبيلية والصدارة في مهب الريح

سقط نادي أتلتيكو مدريد أمام مضيفه إشبيلية بنتيجة 0-1، في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

إشبيلية كان الطرف الأفضل في المباراة، حيث كاد أن يسجل هدف التقدم عن طريق لوكاس أوكامبوس من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة، لكن يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد تصدى لها.

وظلت النتيجة سلبية، حتى استطاع إشبيلية الفوز عن طريق هدف سجل في الدقيقة 70 بواسطة ماركوس أكونيا.

الخسارة جعلت الصدارة تتزلزل تحت أقدام أتلتيكو مدريد، حيث أنه، ورغم احتلاله المركز الأول برصيد 66 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، فإن برشلونة الثالث (62) نقطة يمكنه تقليص الفارق.

حال فوز برشلونة في مباراته مساء الإثنين على بلد الوليد، فإن الفريق الكتالوني سيخطف الوصافة برصيد 65 نقطة بفارق نقطة فقط عن أتلتيكو مدريد.

المثير أن برشلونة والذي كان بعيدا في بداية الموسم عن المنافسة بسبب تخبط النتائج، يمكنه تحقيق اللقب حال فوزه في جميع مبارياته المقبلة، ومنها مواجهة أتلتيكو مدريد يوم 9 مايو/ أيار المقبل.

على الجانب الآخر، رفع إشبيلية رصيده إلى 58 نقطة في سلم ترتيب الليجا، ليقترب من ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2020-2021

أتلتيكو مدريد "66 نقطة"

ريال مدريد "63 نقطة"

برشلونة "62 نقطة"

إشبيلية "58 نقطة"

ريال بيتيس "46 نقطة"