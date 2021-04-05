يبحث المتابعون باهتمام عن سعر الذهب في العراق اليوم الاثنين 5/4/2021، حيث يحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نشر سعر الذهب في العراق، والتي ارتفعت في التعاملات المسائية مع صعود أسعار المعدن النفيس عالمياً.

ويلقى سعر الذهب في العراق اليوم الاثنين 5/4/2021، اهتمام كبير من شرائح مهمة، كالمقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من العراق، والمستثمرين في العراق.

ويرتبط سعر الذهب في العراق بالاقتصاد العالمي، حيث تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في العراق او بباقي الدول العربية.

متوسط سعر الذهب في العراق اليوم الاثنين 5/4/2021 بالدينار العراقي

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 81,416 دينار $55.67

سعر الذهب عيار 22 74,632 دينار $51.03

اسعار الذهب عيار 21 71,240 دينار $48.71

اسعار الذهب عيار 18 61,063 دينار $41.75

سعر الذهب عيار 14 47,493 دينار $32.47

سعر الذهب عيار 12 40,708 دينار $27.83

اسعار أوقية الذهب 2,532,026 دينار $1,731

اسعار جنيه الذهب 569,923 دينار $389.69

اسعار كيلو الذهب 81,415,635 دينار $55,669

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

3 إبريل 81,416 71,240 61,063 47,493 40,708

2 إبريل 81,416 71,240 61,063 47,493 40,708

1 إبريل 81,378 71,207 61,034 47,471 40,689

31 مارس 80,372 70,327 60,280 46,884 40,186

30 مارس 79,229 69,327 59,423 46,217 39,614

29 مارس 80,481 70,422 60,361 46,947 40,240

28 مارس 81,501 71,315 61,127 47,542 40,750

27 مارس 81,501 71,315 61,127 47,542 40,750

26 مارس 81,463 71,282 61,098 47,521 40,732

25 مارس 81,232 71,080 60,925 47,386 40,616