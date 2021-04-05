سعر الذهب في العراق اليوم الاثنين 5/4/2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:08 ص
05 ابريل 2021
سعر الذهب في العراق.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

يبحث المتابعون باهتمام عن سعر الذهب في العراق اليوم الاثنين 5/4/2021، حيث يحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نشر سعر الذهب في العراق، والتي ارتفعت في التعاملات المسائية مع صعود أسعار المعدن النفيس عالمياً.

ويلقى سعر الذهب في العراق اليوم الاثنين 5/4/2021، اهتمام كبير من شرائح مهمة، كالمقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من العراق، والمستثمرين في العراق.

ويرتبط سعر الذهب في العراق بالاقتصاد العالمي، حيث تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في العراق او بباقي الدول العربية.

متوسط سعر الذهب في العراق اليوم الاثنين 5/4/2021 بالدينار العراقي

الوحدة دينار عراقي   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      81,416 دينار       $55.67

سعر الذهب عيار 22 74,632 دينار       $51.03

اسعار الذهب عيار 21      71,240 دينار       $48.71

اسعار الذهب عيار 18      61,063 دينار       $41.75

سعر الذهب عيار 14 47,493 دينار       $32.47

سعر الذهب عيار 12 40,708 دينار       $27.83

اسعار أوقية الذهب   2,532,026 دينار   $1,731

اسعار جنيه الذهب   569,923 دينار     $389.69

اسعار كيلو الذهب    81,415,635 دينار $55,669

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

3 إبريل       81,416     71,240     61,063     47,493     40,708

2 إبريل       81,416     71,240     61,063     47,493     40,708

1 إبريل       81,378     71,207     61,034     47,471     40,689

31 مارس    80,372     70,327     60,280     46,884     40,186

30 مارس    79,229     69,327     59,423     46,217     39,614

29 مارس    80,481     70,422     60,361     46,947     40,240

28 مارس    81,501     71,315     61,127     47,542     40,750

27 مارس    81,501     71,315     61,127     47,542     40,750

26 مارس    81,463     71,282     61,098     47,521     40,732

25 مارس    81,232     71,080     60,925     47,386     40,616

#سعر الذهب #سعر الذهب اليوم #سعر الذهب في العراق #سعر الذهب في العراق اليوم

متعلقات