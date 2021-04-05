الليرة تستفيق أمام الدولار في سوريا اليوم الاثنين

تراجع سعر الدولار في سوريا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 45/4/2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وهوى سعر الدولار الأمريكي لدى السوق السوداء إلى 3500 ليرة للشراء و3600 ليرة للبيع، مقابل 3625 ليرة للشراء و3725 ليرة للبيع.

في حين استقر سعر الدولار في سوريا بتعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

شراء مبيع الفرق

دولار (USD): 3520 3620

0.56%

يورو (EUR): 4135 4257

0.54%

ليرة تركية (TRY): 426 444

0.68%

جنيه مصري (EGP): 222 230

0.44%

ريال سعودي (SAR): 936 965

0.52%

دينار أردني (JOD): 4974 5124

0.55%

درهم إماراتي (AED):

ومنذ بدء النزاع عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدّر بـ91.5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى.

كذلك، دفعت العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية، وآخرها العقوبات التي أعلنت عنها بريطانيا الإثنين وطالت ستة مسؤولين سوريين.

ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين، والانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتشديد قيود تهريب الدولار من لبنان إلى سوريا، التي كانت خلال فترة طويلة المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير. ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

أسعار الذهب » السعر

غرام عيار 18 150,878 ل. س

غرام عيار 21 175,920 ل. س

غرام عيار 24 200,962 ل. س

أونصة الذهب: 1729.42 دولار

وتراجع سعر اليورو لدى السوق السوداء إلى 4111 ليرة للشراء و4234 ليرة للبيع، مقابل 4262 ليرة للشراء و4385 ليرة للبيع، أمس.

كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق السوداء إلى 4832 ليرة للشراء و4980 ليرة للبيع، مقابل 5001 ليرة للشراء و5150 ليرة للبيع، السبت.

وتراجع سعر الريال السعودي في سوريا لدى السوق الموازية إلى 930 ليرة للشراء و360 ليرة للبيع، مقابل 965 ليرة للشراء و994 ليرة للبيع، أمس.

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي في سوريا لدى السوق الموازية إلى 950 ليرة للشراء و980 ليرة للبيع، مقابل 984 ليرة للشراء و1014 ليرة للبيع، السبت.

وأيضا تراجع سعر الدينار الكويتي في سوريا لدى السوق الموازية إلى 11576 ليرة للشراء و11933 ليرة للبيع، مقابل 11990 ليرة للشراء و12347 ليرة للبيع، أمس.