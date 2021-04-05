سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 5/4/2021 ارتفاع طفيف

يواصل سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 5/4/2021، ارتفاعه في ظل الهدوء العالمي لأسعار المعدن النفيس، حيث عاد لتحقيق التوازن مرة أخرى، فبعد هبوطه منتصف الأسبوع الماضي بأكثر من 2%، صعد المعدن النفيس مرة أخرى بأكثر من 2.3%، بعد هبوط كبير دام لأكثر من 3 أيام وهي الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

فرغم ارتفاعات كبيرة للدولار الأمريكي، فإن عودة الاستقرار للدولار دفعت الذهب لتحقيق التوازن مرة أخرى والصعود إلى النقطة المفضلة له عند 1730 دولاراً للأونصة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 208.46 ريال (55.59 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) عند 182.40 ريال (48.64 دولار).

أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 156.34 ريال (41.69 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.60 ريال (32.43 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6487.50 ريال (1730 دولارا).

بينما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1459.21 ريال (389.12 دولار).

وارتفع السعر الفوري للذهب خلال تعاملات، الأحد، بمقدار 0.9% إلى 1730.59 دولار للأوقية (الأونصة). وكانت معظم الأسواق مغلقة بمناسبة الجمعة العظيمة.

وتوقع فيليب سترايبل، كبير استراتيجي السوق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، أن يرتفع الذهب إلى 1740 دولارا حتى تستأنف العوائد صعودها ليعاود المعدن انخفاضه.