السعودية تستعد لاستقبال المعتمرين في شهر رمضان 2021

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، بدء الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين في شهر رمضان المبارك، وذلك في ظل أزمة كورونا.

وقال نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط: "بدأنا الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين في رمضان، ووضعنا اشتراطات صحية خلال موسم العمرة في ‎رمضان".

وأضاف مشاط: "تم تطعيم جميع العاملين في الحرم المكي، وعملنا إجراءات استباقية من شأنها زيادة عدد المعتمرين"، مؤكدا تطبيق الاشتراطات الصحية بصرامة في الحرمين الشريفين.

وشدد المسؤول السعودي على أن الهيئات المختصة ستشرف على تطبيق الاشتراطات الصحية بصرامة في الحرمين الشريفين.