مواعيد عمل جرير في شهر رمضان 2021

مواعيد عمل مكتبة جرير في شهر رمضان 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد عمل المكتبة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، والذي يتساءل الكثيرون عن مواعيد عمل مكتبة جرير في الشهر المبارك.

مواعيد عمل مكتبة جرير

وتعتبر مكتبات جرير من أهم السلاسل على الإطلاق حيث تنتشر فروعها في العديد من الدول العربية بخلاف المملكة العربية السعودية كالكويت والإمارات وتقوم المكتبة بتوفير جميع الألعاب والأدوات المكتبية والإلكترونية بالإضافة إلى أحدث الألعاب الإلكترونية وأجهزة المحمول الإلكترونية.

وتأسست اول مكتبة لجرير في الرياض في عام 1974 م لتبدأ بمكتبة صغيرة في البداية ثم تكبر وتتوسع لتصبح الأشهر والأكبر في المملكة العربية السعودية ومنها إلى سائر البلاد العربية.

كما تمتلك شركة جرير الخاصة استثمار يعادل 21.8% من مجموع أسهم مكتبة جرير وهي نسبة كبيرة كما يتم توزيع الأسهم على الشركات الأخرى التي تشارك بأسهمها في تلك المكتبة.

مواعيد عمل جرير في شهر رمضان:

تختلف مواعيد العمل في شهر رمضان وذلك بسبب أوقات الصيام والفطور لذلك جعلت مكتبة جرير مواعيد فتح وإغلاق خاصة بهذا الشهر حيث تصبح المواعيد الخاصة بمعرض الرياض وباقي الفروع كالآتي:

تفتح المكتبة أبوابها للزوار في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

يتم الإغلاق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً استعداداً للمغرب وإفطار رمضان.

تعاود المكتبة فتح أبوابها مرة أخرى في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً وذلك بعد صلاة. التراويح.

تغلق المكتبة بشكل نهائي في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وذلك استعداداً للسحور.

فرع الخبر هو الوحيد الذي يفتح في الساعة 12.50 بدلاً من العاشرة.

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