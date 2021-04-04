تسجيل 41998 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

سجلت تركيا، اليوم الأحد، 41998 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في تراجع طفيف عن الرقم القياسي المسجل أمس.

ووفق وزارة الصحة التركية، فقد ارتفع عدد الإصابات منذ قرار الحكومة في مارس تخفيف إجراءات مكافحة الفيروس وبلغ العدد رقما قياسيا عند 44756 أمس السبت.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، تشديد الإجراءات مجددا بما في ذلك العودة للعزل العام بكافة أنحاء البلاد خلال عطلات نهاية الأسبوع طوال شهر رمضان الذي يبدأ في 13 إبريل.

وأظهرت البيانات وصول العدد الإجمالي للإصابات في تركيا إلى ثلاثة ملايين و487 ألفا، بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع 185 ليسجل إجمالا 32263.