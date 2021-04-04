بالصور استمرار سريان الإغلاق الليلي في قطاع غزة

يتواصل في كافة محافظات قطاع غزة اليوم الأحد 4/4/2021، الإغلاق الليلي الكلي، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، قد أقرت الإغلاق الليلي الكلي في كافة المحافظات بدءاً من الساعة التاسعة .

والخميس، قررت وزارة الداخلية باتخاذ سلسلة من الإجراءات ومن أجل الحد من ارتفاع أعداد الإصابات المُسجلة مؤخراً، ويبدأ تطبيقها اعتبارًا من الجمعة، وهي على النحو التالي:

أولاً: إغلاق صالات الأفراح بشكل كامل.

ثانياً: إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في جميع المحافظات.

ثالثاً: منع حركة المركبات بكافة أنواعها في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت.

رابعاً: التشديد على قرار منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع العامة، أو داخل البيوت.

خامساً: تشديد إجراءات الإغلاق الليلي اليومي عند الساعة التاسعة مساء، واتخاذ إجراءات مُشددة بحق المخالفين.

سادساً: رفع وتيرة المتابعة الميدانية، وتشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية في كافة المنشآت والقطاعات الخدماتية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإغلاق المنشآت المخالفة.















