بالصور استمرار سريان الإغلاق الليلي في قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:50 م
04 ابريل 2021
الإغلاق الليلي في قطاع غزة (3).jpeg
اعلان اسفل صورة الخبر

يتواصل في كافة محافظات قطاع غزة اليوم الأحد 4/4/2021، الإغلاق الليلي الكلي، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، قد أقرت الإغلاق الليلي الكلي في كافة المحافظات بدءاً من الساعة التاسعة .

والخميس، قررت وزارة الداخلية باتخاذ سلسلة من الإجراءات ومن أجل الحد من ارتفاع أعداد الإصابات المُسجلة مؤخراً، ويبدأ تطبيقها اعتبارًا من الجمعة،  وهي على النحو التالي:

أولاً: إغلاق صالات الأفراح بشكل كامل.

 ثانياً: إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في جميع المحافظات.

ثالثاً: منع حركة المركبات بكافة أنواعها في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت.

رابعاً: التشديد على قرار منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع العامة، أو داخل البيوت.

خامساً: تشديد إجراءات الإغلاق الليلي اليومي عند الساعة التاسعة مساء، واتخاذ إجراءات مُشددة بحق المخالفين.

سادساً: رفع وتيرة المتابعة الميدانية، وتشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية في كافة المنشآت والقطاعات الخدماتية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإغلاق المنشآت المخالفة.

الإغلاق الليلي (7).jpeg
الإغلاق الليلي (1).jpeg
الإغلاق الليلي (6).jpeg
الإغلاق الليلي (5).jpeg
الإغلاق الليلي (4).jpeg
الإغلاق الليلي (3).jpeg
الإغلاق الليلي (2).jpeg
 

#وزارة الداخلية #كورونا #فيروس كورونا #إغلاق ليلي

متعلقات