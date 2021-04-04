إمساكية شهر رمضان في كل مدن سوريا 2021- 1442هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، امساكية شهر رمضان بما فيها العاصمة دمشق وحلب، وحمص، وطرطوس والحسكة، وحماة، إذ يبدأ الشهر الفضيل يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر إبريل المقبل، بحسب ما هو متوقع فلكيا.إمساكية شهر رمضان في كل مدن سوريا 2021- 1442هـ

إمساكية شهر رمضان في كل مدن سوريا 2021- 1442هـ

وتعتبر أيام شهر رمضان المُبارك من أفضل أيام العام، إذ يحل علينا باليُمن والخير والبركات، إلا أنه يأتي هذه السنة، وسط ظروف صعبة تمر بها الأمة الإسلامية والعالم أجمع حاليا بسبب مواصلة تفشي فيروس كوفيد 19 الجديد.

إمساكية شهر رمضان في كل مدن سوريا 2021- 1442هـ

ويُمكن من خلال الإمساكية الإلكترونية لشهر رمضان، التعرف على مواعيد الإمساك والإفطار والصلوات في الشهر الفضيل، إذ كان لزاما نشر التوقيت الخاص بمدن سوريا كما كُل عام.

إمساكية شهر رمضان في كل مدن سوريا 2021- 1442هـ

ولم تقرر بعد الدول العربية وسوريا بشأن إقامة صلوات التراويح خلال شهر رمضان 2021 بالمساجد.

ومن المحتمل أن يكون آخر أيام شهر رمضان 2021، يوم 12 مايو 2021 المقبل، إذ يكون موعد صلاة الفجر في سوريا آنذاك عند الساعة 3:49 ص، فيما المغرب 7.35 والعشاء في تمام 9:05 مساءً.

وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية امساكية شهر رمضان في كل مدن سوريا، حلب حماة حمص وطرطوس والحسكة، كل امساكية على حدة.

امساكية رمضان في حلب



امساكية رمضان في حمص



امساكية رمضان في طرطوس



امساكية رمضان في دمشق



امساكية رمضان في حماة



امساكية رمضان في الحسكة



