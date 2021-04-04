طرق تخزين الأطعمة لشهر رمضان المبارك 2021

تحرص ربات البيوت مع قرب حلول الضيف الكريم شهر رمضان المبارك 2021، على تخزين الطعام بطريقة صحيحة، وتجهيز المطبخ والثلاجة، قبيل بدء شهر رمضان المبارك 2021، للتفرغ وقت أكثر للعبادة.

ويقدم موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نصائح عدة للنساء قبيل شهر رمضان المبارك 2021، لتخزين الأطعمة واللحوم والدواجن مسبقاَ، وكذلك الأرز والبقوليات بالقدر التي تحتاجه العائلة.

الخضروات والفاكهة:

يفضل شراؤها طازجة أولًا بأول خاصة مستلزمات السلطة والفواكه، وربما يمكنك شراء الخضراوات التي تستخدم في الطهي وتخزينها مثل البازلاء والفاصوليا والبامية والملوخية والبقوليات.

التمر والمكسرات ومستلزمات الخشاف والعصائر:

اختاري المستلزمات التي تحبها أسرتك دون إسراف فإن كان أسرتك صغيرة أو أبنائك أطفالًا فعليك عدم الإكثار من الكميات، والتي ستكفي حتى أي دعوات تلتزمين بها في رمضان.

ومن ذلك التمر، والتين والمشمش والقراصيا وقمر الدين وغيرها، فشراء كيلو من كل نوع يعتبر كافيًا جدًا. وبالنسبة للمكسرات، لا داعي لشراء الأنواع الغالية وغالبًا يعتبر اللوز أرخصها ويمكن إدخاله في كل الحلويات سواء الخشاف أو الحلويات الأخرى مع السوداني، أو وحده مع الأطباق الرئيسية كالأرز بالخلطة وغيرها.

بالنسبة للحلويات الرمضانية، أفضل أن تشتريها طازجة أولًا بأول في رمضان، ويفضل عدم الإكثار منها وتناولها مرة واحدة أسبوعيًا.

كيفية التنظيف والتخزين:

اشتري اللحم البقري حسب الأطباق المرادة، إما قطعًا صغيرة حمراء أو لحم مفروم. بالنسبة للحم المفروم، ضعيه في أكياس وفرغيها من الهواء وسطحيها لتصبح كما لو كانت طبقة لتأخذ حيزًا أصغر ويمكن إذابتها أسرع.

يمكنك إعداد العصاج وطهيه مع البصل والبهارات ثم تركه ليبرد وتخزينه بالطريقة نفسها في الفريزر.

بالنسبة للدجاج، ضعيه مقطعًا على أربع لو كان للسلق، أو مقطعًا على ثماني قطع لو كان للطهي.

بالنسبة البفتيك، تبليه وغلفيه بالدقيق والبيض والبقسماط ورصيه في أطباق الكرتون بين كل طبقة وأخرى طبقة من أكياس قديمة مقطعة لتمنع التصاقها وتصبح جاهزة للقلي فورًا .

بالنسبة لكفتة الدجاج واللحمة والكبة، أعديها وشكليها ورصيها لحين وقت الإعداد .

يمكنك الاحتفاظ بمرق اللحم أو الدجاج بعد سلقها ويكون متبلًا بحيث يفيدك في إعداد أطباق أخرى وقت الحاجة مثل الملوخية أو أنواع الحساء المختلفة.

يمكنك أيضًا إعداد أنواع الحساء مثل حساء العدس أو الكريمة وتعبئته في علب لحين الحاجة فيسخن فقط، يعتمد هذا بالطبع على مساحة الفريزر لديك أو الديب فريزر .

بالنسبة للثوم، قشريه وافرميه وضعيه في برطمان بلاستيكية واحتفظي به في باب الفريزر. استخرجي منه وقت الحاجة بالشوكة.

أضيفي له بعض الكمون وزيت الزيتون لتسهيل حفظه وطرواته حين تريدين استخدام كمية بسيطة منه الشوكة. بالنسبة للبصل، افرميه وضعي معه بعض الكمون وزيت الزيتون وعبئيه في أكياس أو في برطمانات مثل الثوم بالنسبة للفاصوليا والبامية، اغسليها ونظفيها وقطعي الفاصوليا ثم ضعيها لدقيقتين أو ثلاثة في ماء مغلي مملح، ثم صفيها وضعيها في ماء مثلج. صفيها جيدًا وضعيها في أكياس.

بالنسبة للبازلاء، يمكنك وضعها في الفريزر مباشرة بالنسبة للملوخية افرميها، ثم ضعي معها بعض المرق المغلي البسيط جدًا، ثم عبئيها في أكياس بالنسبة للطماطم والصلصة، قطعيها ثم ضعيها على النار مع بعض الماء وقدر بسيط من زيت الزيتون والكمون والفلفل، واتركيها تغلي جيدًا.

بعدما تغلي لمدة كافية وتصبح مركزة، اطفئي النار واتركيها تبرد، ثم ضعيها في الخلاط وصفيها وعبئيها في برطمانات زجاجية صغيرة بحيث تكفي كل منها وجبة مع الخضار أو المكرونة أو غيرها.

يمكنك إضافة البصل والثوم وغير ذلك لبعض الكمية لتكون صلصة البيتزا مهيأة في برطمانات أخرى واكتبي على كل منها أو ضعيها في برطمانات ذات شكل مميز.

بالنسبة للمكرونة بالبشاميل أو اللازانيا: فيمكنك إن كان لديك ديب فريزر ومساحة وافرة، إعداد الصينية كاملة لكن دون طهي ثم تغليفها بالقصدير ووضعها في الفريزر لحين الطهي.

يمكنك كذلك إعداد السمبوسك والفطائر بما ترغبين من حشو، ورصها في صينية وبين كل طبقة رشة دقيق مع كيس يمنع التصاقها لحين موعد الطهي وإخراجها وقليها.

بالنسبة للبيتزا، يفضل إما إعداد العجين ووضعه في الفريزر لحين الخبز دون وضع الحشو، أو إعدادها كاملة وخبزها ثم تركها لتبرد وتقطيعها وتعبئتها في أطباق كارتونية أو علب في الفريزر.

العصائر والمشروبات:

يمكنك تقطيع الفاكهة التي تحبينها مثل الخوخ والمانجو والفراولة ثم وضعها في الخلاط مركزة مع سكر وتعبئتها وإعدادها وقت الطلب مع الماء أو الحليب يمكنك أيضًا إعداد المشروبات النوبية الجميلة مثل الكركديه والعرقسوس والخروب والتمر الهندي والاحتفاظ بها جاهزة.

بالنسبة للقطائف، فيمكن إعدادها مثل المعجنات وحشوها ورصها في صينية أو طبق كارتون مع وضع أكياس بين الطبقات لحين وقت القلي وإعداد شراب السكر.

بالنسبة للكنافة، يعتمد الأمر على مساحة الفريزر لديك، لكن إن كان جيدًا، فيمكنك إعداد الصينية كاملة دون إدخالها الفرن، ووضعها في الفريزر مغلفة لحين وقت الطهي فتوضع في الفرن وبعد تحميرها تُسقى بشراب السكر.

وهكذا سيدتى يكون مطبخك جاهز بكل مستلزماتك ليكون اعداد الطعام اسهل فى رمضان .