موعد برنامج أحمد الشقيري -احسان المستقبل في شهر رمضان 2021

يتابع المشاهدون بشغف موعد برنامج احسان المستقبل في شهر رمضان 2021 والذي يقدمه المذيع أحمد الشقيري، فمع بداية شهر رمضان المبارك 2021 يبحث المشاهدون على مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي لمشاهدة حلقات احسان المستقبل ، واستطاع البرنامج أن يحقق شهرة واسعة بين الجمهور العربي بسبب قوة محتواه الإعلامي ، وتجاوزت مشاهدات الحلقات ملايين المتابعات في كل أسبوع ، ولمتابعة برنامج احمد الشقيري تابع معنا حتى النهاية .

وفي بداية رمضان من المقرر أن يعرض الإعلامي احمد الشقيري برنامجه إحسان المستقبل في رمضان 2021 وعن مواعيده بثه لقد ارفقناه هنا ، والذي يمتد على أسابيع شهر رمضان 2021 الأربعة ، وقد برع في برنامجه الشهير خواطر، وقمرة، الذي حاز على اعجاب الكثير من المتابعين العرب.

ويحرص فريق فلسطين اليوم على توفير كافة البرامج الرمضانية التي تعرض في رمضان 2021 منها البرامج الدينية ، كما هو الحال مع برنامج احسان المستقبل والذي حقق نجاحات واسعة في السنوات الاخيرة .

برنامج احسان المستقبل في رمضان 2021 :

ويسلط الشقيري من خلال برنامجه احسان من المستقبل الذي بدأ مع موسم رمضان 2021 – 1441 على مبادرات الاحسان والامل في المجتمع العربي والتي تقدمت للبرنامج وتم فرزها واختيار الاكثر فائدة واحسانًا منها.

حظي برنامج احسان من المستقبل لأحمد الشقيري على عدد كبيرٍ من المشاهدات للحلقتين الأولى والثانية، لاسيما أن الشقيري له مكانة كبيرة وجمهور عريق للغاية في الوطن العربي كله.

ويعود أحمد الشقيري للشاشة من خلال برنامج “إحسان من المستقبل” بعد غياب 5 سنوات، بعد أخر برنامج قدمه “قمرة”.

وتدور فكرة برنامج احسان من المستقبل على مبادرات الاحسان والخير والعطاء، والمسؤولية الاجتماعية للإنسان العربي تجاه مجتمعه.

موعد عرض برنامج احسان من المستقبل

حصلت قناة mbc 1 على حقوق عرض البرنامج الجديد “إحسان من المستقبل” عبر شاشتها، حيث ستعرض أولى حلقاته اليوم الجمعة الموافق 24 إبريل أولى أيام شهر ر مضان في تمام الساعة الخامسة بتوقيت السعودية الرابعة بتوقيت مصر.

تردد قنوات ام بي سي mbc لمشاهدة احسان من المستقبل :

تردد قناة ام بي سي 1

تردد قنوات ام بي سي mbc

القمر الصناعي: النايل سات

التردد : 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب :عمودي

القمر الصناعي :عرب سات

التردد : 11270

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب: عمودي