من هما الدولتان العربيتان اللتان شاركتا في محاولة الانقلاب في الأردن..؟

كشفت صحيفة "إسرائيلية" اليوم الأحد 4/4/2021، تفاصيل جديدة حول محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرى الإعداد والترتيب لتنفيذها في المملكة الأردنية الهاشمية، وعن دولتين كانتا تعلمان بتلك المحاولة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى في الأردن، أن السعودية وإحدى إمارات الخليج كانتا مشاركتين هما أيضاَ، من خلف الكواليس، في محاولة الانقلاب.

وقالت الصحفية "الإسرائيلية" الخبيرة بالشؤون العربية، سمدار بيري: كدليل على ذلك تشير المصادر الأردنية إلى زيارة الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى السعودية، والتي أجريت بشكل مفاجئ في الشهر الماضي.

وبينت الصحيفة أنه لم تصدر تفاصيل عنها أو عن أهدافها، حيث تحدث الملك عبدالله مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وامتنع الطرفان عن إصدار بيان مشترك

وذكرت صحيفة "يديعوت"، أن مصادر رفيعة المستوى في الأردن، تقدر أن ولي العهد السعودي وأحد زعماء الإمارات في الخليج، أغلب الظن إمارة أبوظبي، كانا على علم بمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وأفادت، أن ما لا يقل عن 25 مُقرباً من الأمير حمزة بن الحسين اعتقلوا في الأيام الأخيرة للاشتباه بمعرفتهم السر وحلقات الاتصال بالسعودية، في تخطيط محاولة الانقلاب في القصر الملكي، وقد تمت سلسلة الاعتقالات على مدى عدة أيام في الأسبوع الأخير ولكنها انكشفت أمس فقط

وأكدت الصحيفة، أن مصادر عسكرية عُليا في الأردن، أكدت أمس لنظرائها "الإسرائيليين"، أن الوضع تحت السيطرة، ولا خطر على استقرار المملكة ، موضحةً أن الرسالة نقلت عبر قنوات عسكرية بين الجيش الأردني والجيش "الإسرائيلي".