مواعيد عمل شركة اتصالات مصر في شهر رمضان 2021- 1442هـ

مواعيد عمل شركة الاتصالات في شهر رمضان 2021- 1442هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، مواعيد عمل شركة الاتصالات في شهر رمضان 2021- 1442هـ، ومن المعروف أن مواعيد العمل خلال رمضان تختلف عن باقي المواعيد في الأيام العادية، نظراً لأهمية الالتزام بمواعيد الإفطار، لذلك سنقدم لكم مواعيد عمل شركة الاتصالات في شهر رمضان 2021- 1442هـ.
مواعيد عمل شركة الاتصالات في شهر رمضان 2021- 1442ه
مواعيد شركة اتصالات في رمضان للعام 2021 داخل جميع فروعها الفردية، والموجودة داخل المولات التجارية، سوف تبدأ من يوم السبت وحتى يوم الخميس من الساعة 9:00 صباحاً، وحتى الساعة 9:00 مساءاً، أما يوم الجمعة فسوف تختلف مواعيد العمل به داخل فروع شركة إتصالات، عن باقي الأيام العادية خلال شهر رمضان، فسوف تبدأ فروع شركة اتصالات في استقبال عملائها كل يوم جمعة من الشهر الكريم، بدايةً من الساعة 11:00 صباحاً حتى الـ 9:00 مساءاً.
عروض شركة اتصالات في رمضان
وتقوم جميع شركات خطوط الهواتف المحمولة، بإطلاق مجموعة من الحملات الدعائية لعروضها الجديدة خلال شهر رمضان المبارك، حيث أطلقت شركة فوافون حملة شحنة هنيدي بجانب مجموعة من أقوى العروض لشحن باقات الوحدات والميجابايت، بينما أطلقت شركة اتصالات مجموعة من العروض على المكالمات والإنترنت، تمثلت في:
- عرض باقة الـ 5 جنيه، التي تمنحك 160 دقيقة لخطوط إتصالات، ويمكن الاشتراك بذلك العرض، مخلال الاتصال بالكود *811# أو إرسال رقم 7 برسالة نصية، إلى رقم 811 مجاناً.
- باقة الـ 10 جنيه، التي تمنحك 450 دقيقة لخطوط إتصالات، ويمكنك الاشتراك بها من خلال الاتصال بكود *811# أو إرسال رقم 8 برسالة نصية، إلى رقم 811 مجاناً.
- باقة الـ 15 جنية، التي تمنحك 750 دقيقة لخطوط إتصالات، ويمكن الاشتراك بها خلال الاتصال بالكود *811# أو إرسال رقم 9 برسالة نصية، إلى رقم 811 مجاناً.
- باقة الـ 25 جنية، التي تمنحك 1100 دقيقة لخطوط إتصالات، ويمكنك الاشتراك بها من خلال الاتصال بكود *811# أو إرسال رقم 10 برسالة نصية إلى رقم 811 مجاناً.