مواعيد عمل شركة اتصالات مصر في شهر رمضان 2021- 1442هـ

مواعيد عمل شركة الاتصالات في شهر رمضان 2021- 1442هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، مواعيد عمل شركة الاتصالات في شهر رمضان 2021- 1442هـ، ومن المعروف أن مواعيد العمل خلال رمضان تختلف عن باقي المواعيد في الأيام العادية، نظراً لأهمية الالتزام بمواعيد الإفطار، لذلك سنقدم لكم مواعيد عمل شركة الاتصالات في شهر رمضان 2021- 1442هـ.

مواعيد عمل شركة الاتصالات في شهر رمضان 2021- 1442ه

مواعيد شركة اتصالات في رمضان للعام 2021 داخل جميع فروعها الفردية، والموجودة داخل المولات التجارية، سوف تبدأ من يوم السبت وحتى يوم الخميس من الساعة 9:00 صباحاً، وحتى الساعة 9:00 مساءاً، أما يوم الجمعة فسوف تختلف مواعيد العمل به داخل فروع شركة إتصالات، عن باقي الأيام العادية خلال شهر رمضان، فسوف تبدأ فروع شركة اتصالات في استقبال عملائها كل يوم جمعة من الشهر الكريم، بدايةً من الساعة 11:00 صباحاً حتى الـ 9:00 مساءاً.

عروض شركة اتصالات في رمضان

وتقوم جميع شركات خطوط الهواتف المحمولة، بإطلاق مجموعة من الحملات الدعائية لعروضها الجديدة خلال شهر رمضان المبارك، حيث أطلقت شركة فوافون حملة شحنة هنيدي بجانب مجموعة من أقوى العروض لشحن باقات الوحدات والميجابايت، بينما أطلقت شركة اتصالات مجموعة من العروض على المكالمات والإنترنت، تمثلت في: