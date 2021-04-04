تردد قناة الشرق Elsharq المصرية 2021 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات ، وفي الفترة الاخيرة قد تصدر القناة قائمة الاكثر تداولاً وبحثًا على مواقع الانترنت بما فيها موقع جوجل شهير والمنصات الرقمية.

ويبحث المتابعون عن تردد قناة الشرق المصرية 2021، لذا تحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ويمكن لكافة متابعي قناة الشرق من جميع دول العالم وبالأخص في المنطقة العربية ضبط إشارة التردد والاستمتاع بأوقات مريحة أمام شاشات التلفاز لمتابعة محتواها الإعلامي.

قناة الشرق المصرية الجديد 2021، العديد من البرامج المتنوعة، كما أنها ترتكز في نشراتها في الحديث على المواضيع السياسية في مصر وفي الدول العربية، وتعرض تفاصيل الاحداث أمام جمهورها.

كما أن تردد قناة الشرق موجود على القمر الصناعي سهيل سات ونايل سات وعرب سات وهوت بيرد، لهذا وسعت القناة تردداها من أجل أن يحصل متابعيها على التردد لكي يتم ضبطه على شاشاتهم، للحصول على محتوى القناة.

ولا يزال موقع "فلسطين اليوم الاخباري" يواصل تقديمه ترددات القنوات المحلية والعربية وفي هذا المقال وضعنا لحضراتكم تردد قناة الشرق Elsharq على جميع الأقمار الصناعية.

واستطاعت قناة الشرق ان تحقق نسب مشاهدات عالية في فترة وجيزة، بسبب ما تقدمه من محتواه رائع، إذ تواكب قناة الشرق القضايا السياسية والاجتماعية المتنوعة، وتركز بشكل أساسي على الأوضاع في مصر.

نشأة قناة الشرق Elsharq المصرية :

وتأسست قناة الشرق في تاريخ 25 ابريل 2014، على أيدي إعلاميين مصريين إلا أنها نقلت بثها من مصر إلى تركيا، وانطلقت بعد أحداث فض الجيش المصري ميدان رابعة وإطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي.

وتقدم قناة الشرق مجموعة من البرامج المختلفة، والتي تحمل أفكار الثورة والاخبار السياسية والاجتماعية المصرية، كما تهتم بنقل المواضيع السياسية الجادة في الوطن العربي.

تردد قناة الشرق الجيد 2021 على القمر الصناعي نايل سات :

التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح

12687 افقي او عمودي 27500 5/6

11315 افقي او عمودي 27500 5/6

تردد قناة الشرق الجديد 2021 على القمر الصناعي سهيل سات :

التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح

11142 عمودي 27500 4/3

10730 أفقي 30000 3/4

تردد قناة الشرق الجديد 2021 على القمر الصناعي هوت بيرد :

التردد الاستقطاب معدل الترميز

11471 عمودي 27500

12111 عمودي 27500

حسابات قناة الشرق على منصات التواصل الاجتماعي :

حساب قناة الشرق على الفيسبوك.

حساب قناة الشرق على تويتر.

حساب قناة الشرق على اليوتيوب.

وفي ختام هذا المقال، يوعد موقع فلسطين اليوم الاخباري متابعتيه بالاستمرار في تقديم الترددات المختلفة لكافة القنوات المحلية والعربية.

تردد قناة الشرق الجيد 2021 على القمر الصناعي نايل سات :

التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح

12687 افقي او عمودي 27500 5/6

11315 افقي او عمودي 27500 5/6

تردد قناة الشرق الجديد 2021 على القمر الصناعي سهيل سات :

التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح

11142 عمودي 27500 4/3

10730 أفقي 30000 3/4

تردد قناة الشرق الجديد 2021 على القمر الصناعي هوت بيرد :

التردد الاستقطاب معدل الترميز

11471 عمودي 27500

12111 عمودي 27500

حسابات قناة الشرق على منصات التواصل الاجتماعي :