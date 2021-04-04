مواعيد تشغيل مترو الانفاق في شهر رمضان2021-1442هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، توقيت تشغيل المترو في مصر خلال شهر رمضان المبارك، لا سيما مع تساؤل الكثير حول مواعيد عمل المترو في مصر.

مواعيد تشغيل مترو الانفاق في شهر رمضان2021-1442هـ

قال المتحدث الرسمي لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي أن شركات المترو قامت بمجموعة من التعديلات في إطار عمليات التأهيل والاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك لعام 2021، فقامت بتعديلات علي مواعيد تشغيل المترو اليومية بما يناسب خصوصية الشهر، وأقرت ذلك في مجموعة من الجداول متضمنه التوقيتات الجديدة، وساعات التشغيل، ومواعيد بداية العمل والانتهاء اليومية طوال الشهر المبارك، بما يتضمن توفير أفضل خدمة للركاب.

كما تم إصدار مجموعة من التعليمات لسائقي القطارات بالمكوث فترة كافية تمكن الركاب من النزول والصعود للقاطرة، كما أكدت علي تشديد الرقابة علي حركات التشغيل وخاصة وقت الإفطار، كما قامت الهيئة بزيادة عدد الرحلات طوال اليوم ليصل إلي 1473 رحلة يوميا من بداية من وقت التشغيل في الصباح، حتي انتهاء مواقيت العمل في جميع الخطوط العاملة، بالإضافة إلي تواجد نقاط للإسعاف مجانية لجميع الركاب في المحطات والخطوط الثلاثة، ضمن خطط الاستعداد لمواجهة لحدوث أي حالات إغماء أو مرضية، كذلك مد خطوط المترو بمجموعة من فرق الطوارئ لمواجهه أي حالة عطل مفاجئ، وكذلك توفير نقاط للتفتيش ثابتة ومتحركة بالتعاون مع وزارة الشرطة .

مواعيد تشغيل مترو الانفاق في شهر رمضان2021-1442هـ

خطة التشغيل اليومي للمترو في رمضان

أهم التعليمات التي تم الحديث عنها في خطة التشغيل:

يتم اعتماد ساعات تشغيل المترو في شهر رمضان إلي 21 ساعة.

تغير موعد انتهاء التشغيل اليومي بحيث يتم مدها لساعة إضافية تكون 2 صباحا بدلا من 1.

أخر قطار بالخط الأول يتحرك الساعة 12.15 من محطة حلون، و 12.30 من محطة المرج الجديدة.

أخر قطار بالخط الثاني يتحرك 12.30من محطة شبرا الخيمة، و 12.55 من محطة المنيب.

أخر قطار بالخط الثالث يتحرك 12.55 من محطة العتبة ويلتقي باخر قطار من الخط الثاني.

تشغيل المترو في رمضان 2021تشغيل المترو في رمضان 2021

يلتقي اخر قطار بالخط الأول مع أخر قطار بالخط الثاني في الساعة الواحدة في محطة أنور السادات.

كما تضمن الخط الأول والثاني والثالث رحلة في الساعة 5.30.

الفواصل الزمنية بين قطارات الخط الأول 3 دقائق، الخط الثاني 4 دقائق، الخط الثالث 5 دقائق.

تعمل شبابيك الاشتراكات من الساعة السابعة صباحا حتي الساعة الثالثة عصرا.

تنويه: في حالة الاستفسار يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن للمترو وهو 16048 أو عبر موقع الشركة الرسمي