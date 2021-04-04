"أهلي الخليل" يسحق فريق النيصي بخماسية

أثقل فريق أهلي الخليل شباك ترجي وادي النيص بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء اليوم الأحد، على ستاد هواري بومدين في مدينة دورا جنوب الخليل، ضمن الأسبوع الـ 20 من دوري المحترفين بكرة القدم.

وبهذا الفوز، رفع أهلي الخليل رصيده إلى 20 نقطة في الترتيب العاشر، أما الترجي فكانت المباراة تحصيل حاصل بعد أن هبط رسميا إلى مصاف الدرجة الأولى، فتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير .

وجاءت المباراة من طرف واحد (أهلي الخليل) الذي بسط سيطرته بالكامل واندفع مهاجما وأصاب الشباك في الدقيقة 6 بواسطة إياد الأعسم، وفي الدقيقة 27 سجل الهدف الثاني عن طريق كامل غريب الذي عاد قبل نهاية الشوط بدقيقتين وأضاف هدفا ثالثا لفريقه .

وفي الشوط الثاني، لعب أهلي الخليل بأقل مجهود، لتشهد الدقيقة 76 تسجيل هدفه الرابع الذي حمل توقيع أحمد شديد، ليضيف الهدف الخامس بـ"نيران" مدافع الترجي غالب يوسف، الذي سجل في مرماه.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، احتسب الحكم ضربة جزاء للترجي ترجمها حازم عبد الله إلى داخل الشباك.

وفي مباراة ثانية أقيمت على ملعب الجامعة الأمريكية في جنين، خطف "طوباس" فوزا ثمينا من الظاهرية بنتيجة هدف حمل توقيع محمد فخري في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز، ضُمن طوباس رسميا في المحترفين رافعا رصيده إلى 26 نقطة، أما الظاهرية فتراجع إلى الترتيب السابع مؤقتا برصيد 24 نقطة.

وفاز ثقافي طولكرم إداريا على جبل المكبر بثلاثة أهداف، الذي رفض التوجه إلى ستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، احتجاجا على قرار الاتحاد إيقاف مهاجمه شهاب القنبر.