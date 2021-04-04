سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد 4/4/2021

ارتفع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 4/4/2021، في سوريا، بنسبة 0.56%، رغم حالة الركود في سوق المعدن الأصفر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء الأحد في سوريا نحو 195 ألفا و411 ليرة للشراء، و200 ألف و962 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا نحو 178 ألفا و974 ليرة للشراء، و184 ألفا و59 ليرة للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 171 ألفا و60 ليرة للشراء، و175 ألفا و920 ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية اليوم الأحد نحو 146 ألفا و710 ليرات للشراء، و150 ألفا و878 ليرة للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في تعاملات مساء اليوم الأحد نحو 124 ألفا و186 ليرة للشراء، و127 ألفا و714 ليرة للبيع.

سجل سعر أوقية الذهب في التعاملات المسائية مساء اليوم الأحد في سوريا نحو 6 ملاييين و87 ألفا و558 ليرة للشراء، ونحو 6 ملايين و260 ألفا و500 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في سوريا نحو مليون و369 ألفا و701 ليرة للشراء، ونحو مليون و408 آلاف و613 ليرة للبيع.