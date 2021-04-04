سعر الدولار في العراق اليوم الاحد 4-4-2021، حيث يرفقلكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار في العراق إلى جانب العملات العربية الأخرى، حيث صعد متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات مساء اليوم الأحد 4 أبريل 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق، وسنقدم لكم أدناه سعر الدولار في العراق اليوم الاحد.

سعر الدولار في العراق اليوم الاحد 4-4-2021

وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1465 دينارا للشراء، و1475 دينارا للبيع.

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وأقر البرلمان العراقي مشروع موازنة 2021، وتضمن المشروع تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.

ووفقا لوسائل إعلام محلية تسبب تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية، وتوقعوا ارتفاع سعر الدولار أكثر خلال الأيام المقبلة.

سعر الدولار في العراق اليوم الاحد 4-4-2021

سعر الدولار في بغداد = 1470 دينارا.

سعر الدولار في كركوك = 1469.50 دينار.

سعر الدولار في الموصل = 1470.50 دينار.

سعر الدولار في كربلاء= 1470 دينارا

سعر الدولار في الحارثية = 1469 دينارا.

سعر الدولارفي البصرة = 1471 دينارا

سعر الدولار في أربيل= 1469.25 دينار.

سعر الدولار في السليمانية = 1469.50 دينار.

عملات أخرى

سعر اليورو مقابل الدينار العراقي

شراء= 710.92 دينار.

مبيع= 1711.57 دينار.

سعر الإسترليني أمام الدينار العراقي

شراء= 2011.44 دينار.

مبيع= 2026.35 دينار.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار العراقي

شراء= 388 دينارا .

مبيع= 388.33 دينار.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي

شراء= 396.16 دينار.

مبيع= 396.51 دينار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي

شراء= 4814.32 دينار.

مبيع= 4827.16 دينار.

سعر الدولار في العراق اليوم الاحد 4-4-2021

سعر الدولار في العراق اليوم الاحد 4-4-2021

سعر الدولار في العراق اليوم الاحد 4-4-2021

سعر الدولار في العراق اليوم الاحد 4-4-2021