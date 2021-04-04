سعر الذهب في العراق اليوم الأحد 4-4-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار الذهب في العراق، والتي ارتفعت في التعاملات المسائية اليوم الأحد 4 أبريل 2021، مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا، وسنقدم لكم في هذا المقال أسعار الذهب في العراق بجميع انواع العيارات والاوقية والجنيه الذهب.

سعر الذهب في العراق اليوم الأحد 4-4-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق = 81 ألفا و629.35 دينار (55.81 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 22 =74 ألفا و826.90 دينار (51.16 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 = 71 ألفا و425.68 دينار (48.84 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 = 61 ألفا و222.01 دينار (41.86 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 = 47 ألفا و617.12 دينار (32.56 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 12 = 40 ألفا و814.68 دينار (27.91 دولار)

سعر الأوقية والجنيه الذهب في العراق

سعر أوقية الذهب = 2 مليون و538 ألفا و958.50 دينار (1736.04 دولارا).

سعر الجنيه الذهب = 571 ألفا و405.45 دينار (390.72 دولار).

سعر الذهب في العراق اليوم الأحد 4-4-2021

سعر الذهب في العراق اليوم الأحد 4-4-2021

سعر الذهب في العراق اليوم الأحد 4-4-2021

